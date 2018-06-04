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| | Apple собирается показать MacBook Pro с 32 ГБ ОЗУ на выставке WWDC-2018

Apple собирается показать MacBook Pro с 32 ГБ ОЗУ на выставке WWDC-2018

Сегодня, 21:20

Конференция WWDC-2018 состоится 4 июня. Видео с мероприятия обнародуют сегодня в восемь вечера по мск. По мнению специалистов, представители «яблочной» корпорации намерены похвастаться новым ноутбуком собственного производства.

 

Apple собирается показать MacBook Pro с 32 ГБ ОЗУ на выставке WWDC-2018. Исходя из информации Geekbench, устройство содержит чипсет Intel Core i7-8750H с шестью ядрами. Тестирование показало, что работоспособность нового MacBook Pro на порядок выше, чем у прошлых моделей. Во время испытаний «яблочному» ноутбуку удалось показать потрясающие результаты. Технические специалисты убеждены, MacBook Pro способен превзойти самые смелые ожидания пользователей.

Представители компании Apple поведают об усовершенствованиях и разработке iOS 12. Ранее предполагали, что технологический гигант не станет показывать свои устройства на WWDC-2018. Сейчас появилась противоположная по смыслу информация. Какое мнение является ошибочным покажет время.


Домбровский Сергей
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