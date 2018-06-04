AliExpress в РФ с «потрохами» продалась Samsung

В связи с этими изменениями южно-корейская компания начнет активно продвигать свою продукцию на базе российской платформы AliExpress. Ранее подобная участь постигла мобильного оператора МТС.

Samsung, недавно презентовавшая модели Galaxy S9 и Galaxy S9+, нашла новые пути реализации и рекламы своих гаджетов, при этом фирма уже запустила последнюю на просторах AliExpress. Сетевой магазин Tmall, принадлежащий AliExpress, разместил на своих страницах «выгодные» предложения, связанные с покупкой смартфонов, стоимость которых сильно завышена.

Однако Samsung позаботился о рекламных акциях, в рамках которых она предлагает скидки на некоторые модели гаджетов или выбрать второй товар в подарок на определенную сумму.

Пойда Анна