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| | AliExpress в РФ с «потрохами» продалась Samsung

AliExpress в РФ с «потрохами» продалась Samsung

Сегодня, 13:16

В связи с этими изменениями южно-корейская компания начнет активно продвигать свою продукцию на базе российской платформы AliExpress. Ранее подобная участь постигла мобильного оператора МТС.

 

Samsung, недавно презентовавшая модели Galaxy S9 и Galaxy S9+, нашла новые пути реализации и рекламы своих гаджетов, при этом фирма уже запустила последнюю на просторах AliExpress. Сетевой магазин Tmall, принадлежащий AliExpress, разместил на своих страницах «выгодные» предложения, связанные с покупкой смартфонов, стоимость которых сильно завышена.

Однако Samsung позаботился о рекламных акциях, в рамках которых она предлагает скидки на некоторые модели гаджетов или выбрать второй товар в подарок на определенную сумму.


Пойда Анна
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