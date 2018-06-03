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| | Эксперты провели сравнение между домашним ПК на базе Windows и Mac

Эксперты провели сравнение между домашним ПК на базе Windows и Mac

Сегодня, 20:13

В ходе процедуры специалисты выявили основные преимущества и недостатки этих двух электронных устройств, работающих на базе разных «операционок». В итоге сравнение оказалось не в пользу продукции американской «яблочной» компании, которая во многм уступает свои конкурентам.

 

К явным преимуществам MacBook следует отнести высокий уровень стабильности в работе и эффективную защиту от вирусов, однако это не окупает его недостатков, среди которых низкая мощность, не позволяющая запускать последние игры, а также потребность в регулярном скачивании новых драйверов, в противном случае можно лишиться многих полезных функций и программ.

Стоимость iMac с монитором 5К, объемом памяти на 1 Тб и 8 Гб, Intel Xeon W 3,2 и многими другими полезными характеристиками достигает 380 000 рублей, а более «скромный» вариант с 256 Гб и 1,5 Тб, 4K, Core i7 обойдется в 160 000 рублей. Кроме того, подобнй гаджет нельзя приспособить под игры, поэтому он категорически не подходит геймерам.

В свою очередь, компьютер с Windows способен преодолеть практически любые трудности благодаря широкому разнообразию софта, установленному на него. Кроме того, под macOS ПО затачивает масло разработчиков, при этом при его сборке можно на собственный вкус выбрать SSD/HDD, систему охлаждения, видеокарту и другие приспособления.

В итоге эксперты отдают предпочтение ПК на базе Windows, которому Mac серьезно уступает из-за высокой стоимости, нефункциональности и сложных настроек.


Пойда Анна
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