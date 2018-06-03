Apple рассчитывает получить разрешение на работу с дронами

Представители «яблочной» корпорации намерены запретить чужим беспилотникам летать над своей территорией и одновременно собираются экспериментировать со своими дронами. Дело в том, что некоторые их эксперименты пересекаются с запретами Федерального управления гражданской авиации США.

Apple стала одной из компаний, которые подали заявку на испытания с дронами. Аналогичные запросы направили корпорации Amazon, Intel, Qualcomm и Airbus. Отмечается, что действующие табу FAA затрагивают не только полеты БПЛА рядом с аэропортами, но и некоторые другие аспекты использования аппаратов. К примеру, дронам воспрещается осуществлять полеты в ночное время, над людьми и летать вне зоны видимости операторов, которые контролируют беспилотники.

Компаниям, которые подали заявки и намерены нарушить запреты FAA, предписывается указать в них (заявках) характер и место испытания аппаратов. Отмечается, что в борьбу за привилегию преступить запрет будут бороться более 200 компаний, но получат его лишь десять из них. Вероятнее всего, это разрешение будет выдано крупным американским компаниям.

Из перечисленных выше компаний лишь Amazon раскрыла цели своих экспериментов с дронами и объявила, что собирается их в качестве курьеров. В 2016 году дроны компании доставили посылку всего за 13 минут с момента нажатия кнопкой мышки на иконку «заказать».

Дарья Светозарова