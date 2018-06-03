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| | Xiaomi Mi 8 стал самым популярным смартфоном в мире

Xiaomi Mi 8 стал самым популярным смартфоном в мире

Сегодня, 18:15

Прошли те времена, когда продукцию китайских производителей называли неконкурентоспособной на рынках. Компании из Поднебесной с каждым годом увеличивают не только объемы выпуска гаджетов, но и их качество.

 

Исходя из статистики продаж, Xiaomi Mi 8 стал самым популярным смартфоном в мире. Китайский производитель уже начал собирать предварительные заказы на данный мобильный аппарат. Второе место в ТОП-10 занимает Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Этот телефон отличается от стандартной модели прозрачной крышкой и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Xiaomi Mi 8 пользуется большим спросом у покупателей. Тройку лидеров замыкает Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Этот относительно дешевый смартфон оснащен сдвоенной камерой и металлическим корпусом.

Четвертое место по популярности досталось передовому аппарату OnePlus 6. За ним следует продукция южнокорейского производителя Samsung Galaxy J6. Эксперты спорят относительно технических характеристиках данного устройства. Шестым оказался Nokia X6. На седьмой позиции расположился Xiaomi Mi 8 SE. Приобрести этот телефон можно за 20 тысяч рублей. Восьмое место получил Xiaomi Mi 6X, девятое – Samsung Galaxy J8. Замыкает ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире Samsung Galaxy A6+.


Домбровский Сергей
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