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| | Гаджет Linq поможет найти друзей даже если вы не в Сети

Гаджет Linq поможет найти друзей даже если вы не в Сети

Сегодня, 17:10

Представлено небольшое устройство Linq. Оно легко крепится на одежде или сумке. Посредством него можно отыскать членов семьи или приятелей.

 

Гаджет Linq поможет найти друзей даже если вы не подключены к Сети. Устройство без проблем умещается в ладони и имеет всего одну кнопку. Основной целью Linq считается показ, в каком направлении перемещаются люди из вашей группы. Это делается через небольшой экран. Для обнаружения местонахождения друзей используется GPS. В итоге становятся ненужными мобильные телефоны и Wi-Fi. Linq применяет закрытую Сеть, куда входит ограниченное количество лиц, входящих в группу.

В ней может находиться до 12 устройств. Гаджетам присваивается специальное имя. Linq действует в радиусе трех миль. Если данное расстояние между членами группы превышается, то нарушителю отсылается sms-сообщение. Устройство заряжается через USB-порт. Срок автономной работы составляет до трех дней. Linq окажется полезным при катании на лыжах в горах.

На данный момент гаджет доступен по предварительному заказу. Его стоимость составляет 89 долларов США. Реальная цена Linq равна 149 долларам, но сейчас действуют скидки в размере 40%.


Домбровский Сергей
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