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| | Ученые стали ближе к созданию умного робота-помощника

Ученые стали ближе к созданию умного робота-помощника

Сегодня, 15:48

Они сумели разработать робота, который обладает достаточно большим грузом знаний и способен учиться от человека. Такой робот станет хорошим помощником в исполнении домашних дел и не только.

 

Ученые из США, Канады и Словении совместными усилиями использовали доступную информацию об искусственном интеллекте и смогли создать робота, который смог бы выполнять множество задач, поставленных перед ним. В данный момент у этого робота заложена информация о более 3 тысяч действий, которые обычно делают люди, например, нарезка овощей или включение телевизора.

Довольно сложным было вложить в «мозг» робота последовательность действий, которой он должен следовать, чтобы выполнить ту или иную задачу. Например, чтобы налить молоко в стакан, нужно исполнить 11 действий: подойти к холодильнику, открыть его, взять молоко, закрыть холодильник, достать стакан, открыть бутылку с молоком, налить молоко, подойти к холодильнику, открыть его, поставить молоко на полку, закрыть холодильник. Для каждого действия, которое доступно роботу, есть своей алгоритм небольших действий.

Робот сам может смотреть на то, как человек выполняет некоторое действие, однако в него заложена специальная программа, разработанная учеными. Эта программа и есть сборником умений, который он может исполнить. Ее назвали VirtualHome. Помимо того, что в программе есть более 3 тысяч действий, она помогает роботу разрабатывать новые умения и создавать для них свои алгоритмы. Программа рисует своеобразный мультик, который немного похож на популярную игру The Sims. В этом мультфильме описаны все действия алгоритма.

Робототехники считают, что такие роботы скоро могут появиться у людей. Они будут иметь человеческий вид. Однако сейчас это пока невозможно, потому что искусственный интеллект, вместе с остальными технологиями, все еще хорошо не изучены.


Алиса Гилберт
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