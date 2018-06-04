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| | Игра Battlefield V разочарует всех жителей России

Игра Battlefield V разочарует всех жителей России

Сегодня, 00:30

Представители студии DICE раскрыли подробности сюжетной линии видеоигры Battlefield V. Новый шутер позволит геймерам участвовать в виртуальных боях времен Второй мировой войны.

 

После того, как разработчики сообщили подробности, пользователи сделали вывод о том, что игра Battlefield V разочарует всех жителей России. РФ во второй мировой войне играла ключевую роль. Советские войска разгромили армию гитлеровской Германии. Несмотря на историческую справедливость, программисты по-своему представили развитие событий в этой войне. В Battlefield V пользователи могут играть на стороне Великобритании или Германии. В шутере пока нет упоминания о России. Программисты рассказали, юзеры увидят «норвежские горы» и «французские войска» в стрелялке.

По словам разработчиков, через пару лет в Battlefield V появится возможность выступать и за Россию. У технических специалистов есть большой выбор в плане стран, поскольку участниками Второй мировой войны были многие государства. Сотрудники DICE обещают предоставить больше сведений об игре ближе к релизу. Выход Battlefield V запланирован на 19 октября этого года. Шутер станет доступен для владельцев ПК, приставок Xbox One и PS 4.


Домбровский Сергей
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