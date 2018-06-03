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| | Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 в России подешевел на 13 тыс рублей

Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 в России подешевел на 13 тыс рублей

Вчера, 23:30

Известно, что флагман Xiaomi Redmi Note 5 появился на российском рынке совсем недавно. Смартфон замечательно подойдет для любителей делать снимки, а также для геймеров.

 
Redmi Note 5 имеет двойную камеру и 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2160х1080 пикселей с соотношением 18:9. Работает аппарат на безе процессора Snapdragon 636. Флагман имеет 3 ГБ «оперативки» и 32 ГБ встроенной памяти.
Насчет двойной камеры - одна оснащена12 МП, а другая 5 МП. Фронтальная камера обзавелась 13 МП. Самая главная изюминка в гаджете – поддержка быстрого заряда с помощью Quick Charge 2.0. Аккумулятор на аппарате вмещает в себя 4000 мАч.
На официальном портале Xiaomi девайс можно приобрести за 17 990 руб, но в некоторых интернет-магазинах Xiaomi Redmi Note 5 в версии 3/32 ГБ можно купить ниже, чем за 12 500 руб.


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