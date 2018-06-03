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| | На AliExpress стартуют продажи Xiaomi Mi MIX 2S по низкой цене

На AliExpress стартуют продажи Xiaomi Mi MIX 2S по низкой цене

Сегодня, 15:07

На следующей неделе в разделе Tmall начнется акция по продаже флагманского смартфона Xiaomi. Количество смартфонов по акции ограничено партией в 1000 штук.

AliExpress указывает о максимально низкой цене и старте продаж уже 6 июня, в рамках акции «День Xiaomi на Tmall». Также Tmall 6 июня представит со скидкой и иные устройства Xiaomi. 

Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S будет продаваться на Tmall, сертифицированный для продаж в России - без оплаты покупателем дополнительных пошлин.

Диагональ дисплея составит 5,99 дюймов. Устройство оснащено передовым 8-ядерным процессором Qualcomm (Snapdragon) 845, 2,8 ГГц, 6 или 8 ГБ ОЗУ, двойной камерой с искусственным интеллектом (12 Мп основной и 5 Мп фронтальной), а также аккумулятором емкостью 3400 мАч. Покупателям будет доступна бесплатная доставка от двух дней и официальная гарантия на год.

Xiaomi Mi MIX 2S 64 Гб можно приобрести за 39,99 тысячи рублей, а с 128 Гб ПЗУ - за 44,99 тысячи рублей. Таким образом размер скидки на флагман, согласно AliExpress, составит 37%. Актуальная цена откроется 6 июня в 14:30 по МСК.

При этом цена устройства все равно будет выше, чем в Китае, поскольку продавцы в России обязаны платить как таможенный сбор, так и НДС.


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