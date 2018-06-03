Учёные сделали робота из чучела рябчика

Специалист в области биологии Гейл Патриселли совместно с группой других учёных сделали робота, призванного помочь лучше изучать жизнь рябчиков, как сообщает VistaNews. Для такого задействовали чучело птицы, оснастив его колёсами.

Машина изображает самку рябчика. Она может передвигаться по лаборатории на высокой скорости, вертеть головой и делать наклоны, будто пытается что-то склевать. Называется робот фемботом. По словам Гейл Патриселли, настоящие рябчики-самцы заинтересовались такой «самкой» и попытались провести с ней процесс спаривания. Птицы обманули в том числе и из-за менее яркого оперения настоящих самок, а также отсутствия необходимости много двигаться.

Разработка такого робота очень важна, как заявляет Гейл Патриселли. Так получится и динамику спаривания лучше исследовать, и понять, как спасти популяцию рябчиков. Масштабные лесные пожары привели к тому, что количество этих птиц резко сократилось, и для сохранения оставшихся нужно понимать, как обеспечить им комфорт. Если эксперимент с рябчиками пройдёт успешно, то учёные задействуют такую же технологию и для изучения других живых существ.

Ирина Летинская