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| | Владельцы iPhone X столкнулись с очередным недостатком гаджета

Владельцы iPhone X столкнулись с очередным недостатком гаджета

Вчера, 22:20

Как только «яблочный» телефон появился в продаже, сразу же посыпались жалобы от владельцев по поводу различных неудобств смартфона. Накануне WWDC пользователи хотят сообщить разработчикам об еще одной проблеме iPhone X.

 

iPhone X стоит немало, поэтому каждый покупатель надеется получить за такие деньги не просто раскрученный средний смартфон, а самый лучший в мире мобильный аппарат. Недавно владельцы iPhone X столкнулись с очередным недостатком гаджета, который мешает пользоваться телефоном. Владельцы дорогого устройства отмечают, что «айфон» непроизвольно создает скриншоты. Для создания снимка экрана человек должен зажимать блокировку и регулятор громкости. Данные кнопки часто находятся в использовании и расположены в удобном месте – сразу под пальцами. Но то и есть очередной недостаток телефона.

В Сети обладатели iPhone X жалуются на то, что делают скриншоты случайно по несколько раз в день. Чтобы удалить ненужные снимки, нужно выделить время. Поэтому пользователи ожидают ответа от Apple по поводу данного неудобства.


Мирослава Донцова
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