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| | Эксперты рассказали, что делать, если не работает Google Play

Эксперты рассказали, что делать, если не работает Google Play

Сегодня, 13:03

Опытные эксперты рассказали, как пользователю наладить работу Google Play если приложение совсем перестало работать и не обновляется. Специалисты подробно рассказали, что нужно делать в такой ситуации.

В первую очередь, если Google Play не работает, важно проверить подключение к Сети. Также важно узнать, не является ли проблема в самом доступе Google, об этом можно узнать на официальном сайте. Эксперты рекомендуют отключить VPN, если он включён на устройстве, и повторить попытку.

Также специалисты рекомендуют временно отключить антивирус, чтобы запустить работу Google Play. Важным фактором является правильное время и дата на устройстве, если параметры не точны, то это может стать причиной плохой работы Google Play.


Светлана Славянская
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