Alcatel 5 за 13000 рублей удивил специалистов

Alcatel 5 входит в линейку новых телефонов компании, представленной на MWC 2018. Как оказалось, смартфону за 13000 рублей есть чем удивить своих владельцев.

Устройство оснащено 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440х720 и соотношением сторон 18:9. Он оснащён восьмиядерным процессором MediaTek MT6750T с тактовой частотой в 1,5 ГГц. Оперативная память Alcatel 5 составляет 3 Гб, а внутренняя – 32 Гб, также у устройства есть разъем под microSD-карты. Однако специалисты обратили внимание не только на цифры в характеристиках, но и на другие возможности телефона.

Устройство обладает двойной фронтальной камерой в 13 и 5 Мп, со способностью широкоугольной съемки. Работать с ней удобно благодаря правильному подходу со стороны разработчиков. «Умные» настройки помогут переключиться в режим широкоугольной съемке тогда, когда в кадре появляется несколько человек.

Специалисты также отметили систему распознавания лица, которая достаточно хорошо реализована. При плохом освещении она может работать несколько хуже, но этот минус перекрывается сканером отпечатков пальцев.

Кроме этого эксперты высоко оценили необычный дизайн смартфона, в котором присутствуют уникальные черты, отличающие Alcatel 5 от своих конкурентов. Специалисты отметили отличный уровень эргономики устройства, а также возможность настройки некоторых функций, которые придутся по вкусу не всем.

Павел Селивёрстов