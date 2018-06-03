"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Кружевное белье и кожаное пальто: Кайли Дженнер возмутила вульгарным нарядом В Заинске должник по штрафам ГИБДД лишился автомобиля Неудачный бросок: Боец MMA отправил в нокаут сам себя Мэр Москвы заявил о модернизации всех городских больниц «Прямо неловко за Настю»: Анастасию Волочкову с грязной головой высмеяли за шпагат «Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы Фанатов удивила непропорциональная фигура Анастасии Квитко Певец Вадим Казаченко написал на экс-жену заявление в полицию Гарик Харламов показал живучую игрушку из 90-х В США американка посадила самолет посреди улицы Эксперты рассказали, что делать, если не работает Google Play SkyWatch Earth засняла фиолетовые вспышки НЛО в небе над Шпицем
| | Alcatel 5 за 13000 рублей удивил специалистов

Alcatel 5 за 13000 рублей удивил специалистов

Сегодня, 12:44

Alcatel 5 входит в линейку новых телефонов компании, представленной на MWC 2018. Как оказалось, смартфону за 13000 рублей есть чем удивить своих владельцев.

 Устройство оснащено 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440х720 и соотношением сторон 18:9. Он оснащён восьмиядерным процессором MediaTek MT6750T с тактовой частотой в 1,5 ГГц. Оперативная память Alcatel 5 составляет 3 Гб, а внутренняя – 32 Гб, также у устройства есть разъем под microSD-карты. Однако специалисты обратили внимание не только на цифры в характеристиках, но и на другие возможности телефона.

Устройство обладает двойной фронтальной камерой в 13 и 5 Мп, со способностью широкоугольной съемки. Работать с ней удобно благодаря правильному подходу со стороны разработчиков. «Умные» настройки помогут переключиться в режим широкоугольной съемке тогда, когда в кадре появляется несколько человек.

Специалисты также отметили систему распознавания лица, которая достаточно хорошо реализована. При плохом освещении она может работать несколько хуже, но этот минус перекрывается сканером отпечатков пальцев.

Кроме этого эксперты высоко оценили необычный дизайн смартфона, в котором присутствуют уникальные черты, отличающие Alcatel 5 от своих конкурентов. Специалисты отметили отличный уровень эргономики устройства, а также возможность настройки некоторых функций, которые придутся по вкусу не всем.


Павел Селивёрстов
Новости по теме
Смартфон Alcatel 3V оснастят двойной камерой и экраном Full Screen
Смартфон Alcatel 3V оснастят двойной камерой и экраном Full Screen

Эксперты получили из достоверных источников информацию о технических характеристиках смартфона Alcatel 3V. Мобильное устройство оснастят двойной камерой и

Alcatel выводит на рынок серию новых бюджетных смартфонов
Alcatel выводит на рынок серию новых бюджетных смартфонов

На выставке электроники CES-2018, что открылась вчера, 9 января, в Лас-Вегасе, Alcatel анонсировала новую линейку бюджетных смартфонов: Alcatel 1, Alcatel 3 и

Компания Alcatel презентовала планшет OneTouch Pixi 3
Компания Alcatel презентовала планшет OneTouch Pixi 3

Представители компании Alcatel презентовали новый планшет OneTouch Pixi 3, который входит в семейство Pixi. Десятидюймовое устройство будет доступно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости