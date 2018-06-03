Создатели Instagram рассказали о принципе сортировки постов

Руководители соцсети Instagram сообщают, что новый алгоритм ленты упростит просмотр информации и отсортирует ненужное.



Около двух лет назад в Instagram внедрили важнейшее обновление. Тогда сообщалось, что пользователи не замечали 50% постов друзей и 70% прочего контента. Около 90% всех юзеров стали жаловаться на обновление, людям не нравился принцип сортировки записей, а также их изменение. Однако 800 млн «недовольных» посещают ежедневно соцсеть и продолжают просматривать снимки, которые опубликовали друзья.

Сам принцип работы Instagram основан по принципу машинного обучения. Это значит, что соцсеть убирает с ленты материал, который просмотрел пользователь и предлагает новый и более актуальный. Стоит отметить, что даже если два человека подпишутся на одну и ту же страницу, им будет показан совершенно разный материал. Все дело в контенте. Instagram вычисляет твои интересы, круг общения, потом уже создает ленту.

В критерии публикации вложит новизна постов. Только недавние фото и видео можно просмотреть. Однако если пользователь с кем-то общается чаще, то и его публикации будут всплывать быстрее и чаще чем другие.