Сотрудники организации Telexistence в Токио представили робота Model H. Устройство управляется дистанционно с помощью шлема виртуальной реальности HTC Vive.

В Японии показали робота-аватара Model H. Он имеет автономную колесную платформу, двигает руками и головой. Model H оснащена камерами, позволяющими устройству воспринимать визуальную информацию. Робот является моделью телеприсутствия, юзер самостоятельно выбирает место, где он может находиться. Инженеры не предоставляют данных относительно технических характеристик робота-аватара. Неизвестными остаются сведения о времени автономного функционирования Model H. Если соединение со шлемом происходит с помощью Wi-Fi, то это ограничит радиус его действия.

Роботами-аватарами называют два типа устройств: телеприсутствия и удаленно-управляемых. Последние очень дорогие и не доступны для людей со средним достатком. Гаджеты присутствия часто называют «планшетом на колесах».

Сейчас человекообразные роботы привлекают внимание людей. Основная трудность при их создании заключается в производстве устройств управления. Инженеры советуют использовать виртуальные шлемы. Они лучше справляются с задачей, чем стационарные пульты.

Домбровский Сергей