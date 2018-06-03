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| | 7 июня пройдёт презентация нового смартфона BlackBerry KEY

7 июня пройдёт презентация нового смартфона BlackBerry KEY

Сегодня, 11:39

7 июня в Нью-Йорке и 8 июня в Пекине пройдёт презентация дебютного смартфона от компании TCL. Смартфон будет доступен в двух версиях и вначале попадёт на китайский рынок.

Уже стартовали предзаказы на смартфон, которые можно оформить, зарегистрировавшись на сайте Jindong – официального дилера в КНР. На данный момент эксклюзивность договора не разглашается.

Само же устройство будет доступно в двух вариантах: Snapdrafon 450 с 4 ГБ ОЗУ и Snapdragon 660 с 6 ГБ ОЗУ, которые отличаются версиями процессоров и количеством оперативной памяти соответственно. Остальные технические характеристики идентичны. Аккумулятором будет служить накопитель на 3700 мАч, а также смартфон оснастят двойной задней камерой и специальной клавиатурой.

Компания TCL поставляет на рынок свою продукцию с 1981 года и производит в основном такие продукты как: телевизоры, мобильные телефоны, кондиционеры, стиральные машины, холодильники и мелкую бытовую технику. Является одной из лидирующих в Китае и довольно известной на мировом рынке.


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