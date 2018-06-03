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| | Британский эксперт рассказал об особенностях создания синтетических алмазов

Британский эксперт рассказал об особенностях создания синтетических алмазов

Сегодня, 10:18

Недавно крупнейшая в мире компания по производству алмазов De Beers объявила, что впервые за 130 лет работы начнёт продавать синтетические бриллианты. Эксперт Эндрю Эванс из Университета Аберистуита в Великобритании рассказал, как они будут делаться.

Специалист отметил, что алмаз – довольно сложный материал, в котором всё зависит от правильно расположенных атомов внутри кристалла. Причём все эти атомы одинаковы – это углерод, как сообщает VladTime. Достаточно мельчайшего нарушения схемы – и бриллиант уже поменяет цвет. Природные алмазы на Земле – редкость, они миллионы лет создаются на большой глубине, где температура правильная, и только потом оказываются на поверхности.

Первые бриллианты изготавливали, пытаясь частично повторить природные условия, в результате чего получались небольшие камни, которые задействуют сейчас для режущих инструментов. Чтобы делать высококачественные кристаллы искусственных алмазов, нужно выращивать слои атомов углерода по одному с использованием метана.

Это делается путем отделения водорода от молекул метана в суперчистых сосудах с использованием горячей плазмы. Далее главное контролировать, чтобы кристаллы были чистыми, без примесей. Именно это, как отмечает Эндрю Эванс, могло получиться у De Beers, и если результат оправдает свои ожидания, то алмазы можно будет применять даже для хранения информации в квантовых компьютерах.


Ирина Летинская
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