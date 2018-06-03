Компания Google отказалась от выпуска планшетов

Для тех пользователей, кто ожидал от Google выпуска нового планшета, компания подготовила неприятный сюрприз. На сайте Android был удалён раздел данных мобильных устройств.

Данные действия можно рассматривать как официальное решение о том, что компания не планирует заниматься разработкой и производством планшетов в будущем. Однако Google и не занимала лидирующих позиций в данном секторе рынка, уступая в первенстве Apple и Samsung. Корейская компания является самым крупным производителем планшетов на операционной системе Android.

В 2012 году Google была представлена на рынке такими устройствами, как Nexus 7 и Nexus 10. Но планшеты не смогли укрепиться на рынке из-за отсутствия достойной технической поддержке и ряда других недочётов. Последнее устройство от компании появлялось в 2015 году, когда был выпущен Pixel C. Недавние изменения на сайте Android полностью исключают возможность приобретения планшета от Google в дальнейшем. Руководство компании на данный момент не прокомментировало ситуацию.

Павел Селивёрстов