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| | Компания Google отказалась от выпуска планшетов

Компания Google отказалась от выпуска планшетов

Сегодня, 08:37

Для тех пользователей, кто ожидал от Google выпуска нового планшета, компания подготовила неприятный сюрприз. На сайте Android был удалён раздел данных мобильных устройств.

 Данные действия можно рассматривать как официальное решение о том, что компания не планирует заниматься разработкой и производством планшетов в будущем. Однако Google и не занимала лидирующих позиций в данном секторе рынка, уступая в первенстве Apple и Samsung. Корейская компания является самым крупным производителем планшетов на операционной системе Android.

В 2012 году Google была представлена на рынке такими устройствами, как Nexus 7 и Nexus 10. Но планшеты не смогли укрепиться на рынке из-за отсутствия достойной технической поддержке и ряда других недочётов. Последнее устройство от компании появлялось в 2015 году, когда был выпущен Pixel C. Недавние изменения на сайте Android полностью исключают возможность приобретения планшета от Google в дальнейшем. Руководство компании на данный момент не прокомментировало ситуацию.


Павел Селивёрстов
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