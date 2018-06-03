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| | Google снизила цену на ноутбуки Pixelbook на $250

Google снизила цену на ноутбуки Pixelbook на $250

Сегодня, 07:24

Некоторые интернет-магазины понизили цену на Google Pixelbook. Стоимость была уменьшена на 250 долларов и действует на все модели ноутбука.

 Устройства от Google появились на рынке осенью прошлого года, однако не всех устраивала их цена. Компания представила их как очень мощные и удобные ноутбуки. Но стоимость устройств была достаточно высокой для тех, кто хотел их приобрести. Новое предложение даёт возможность всем тем, кто хотел приобрести Google Pixelbook, но не хотел тратить на него большое количество средств.

Стандартная модель ноутбука стоила 999 долларов, но после скидки цена оставляет 749 долларов. Понижение стоимости действует и на более дорогие версии Pixelbook. Модели с процессорами Core i5 и Core i7 стоят 949 и 1399 долларов, соответственно.

Скидка действует не во всех интернет-магазинах, а только тех, которые получили специальное разрешение со стороны компании Google. Воспользоваться акцией, которая действительна до 17 июня, могут все желающие.


Павел Селивёрстов
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