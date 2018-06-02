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| | Эксперты раскрыли секрет создания вирусного видео

Эксперты раскрыли секрет создания вирусного видео

Вчера, 21:31

Специалист компании BuzzFeed Дано Нгуен рассказала, как создать интернет-контент, который заинтересует людей и произведет на них впечатление.

 

Дано Нгуен раскрыла секрет создания вирусного видео. Она и её команда разработала интересную систему, которая помогает установить контакт между людьми благодаря информационному материалу.

Эксперт компании BuzzFeed поведала о том, каким масштабным успехом пользуются их видеоролики. Она рассказала случай, когда работники BuzzFeed разыграли своего босса в день рождения – они подбросили в офис своего руководителя семью козлят и устроили прямую трансляцию в интернете. За тридцать минут видеоролик просмотрели свыше 90 000 человек.

Мисс Дано сообщает, почему ролик имел такую популярность. По её словам, многие были в восторге от того, что разделяли радость предвкушения грядущего розыгрыша. Они были счастливы из-за того, что стали частью сообщества.

По словам Нгуен, создавая интернет-контент важно думать о том, что будет происходить с людьми, когда они это посмотрят или прочитают. Специалист акцентирует внимание на том, что лучше спрашивать у пользователей как видео помогает им в жизни вместо того, чтобы вставлять теги о теме и др. Важно не рассуждать о теме, а думать к какому занятию подталкивает и к чему призывает данный медиа-продукт.

Кроме того, Дано Нгуен сообщила о том, как помогают медиа-ресурсы создавать близкий контакт между людьми. Она также раскрыла секреты того, как создать заманчивый опрос, который впечатлит пользователя.


Татьяна Преображенская
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