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| | Эксперты сравнили характеристики Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6

Эксперты сравнили характеристики Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6

Сегодня, 19:00

Эксперты отметили, что лучшим среди китайских смартфонов является Huawei P20 Pro. Однако его цена может устроить не всех, а потому стоит присмотреться ко «вторым местам» - Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6. Специалисты провели сравнение этих моделей.

В плане дизайна у смартфонов нет преимущества друг над другом. Если у Xiaomi Mi 8 лучше металлическая рамка, то OnePlus 6 более водонепроницаем, как сообщает VladTime. Дисплеи достаточно похожи и по диагонали, и по технологиям. Xiaomi Mi 8 здесь выигрывает только по коэффициенту контрастности и яркости, а также инфракрасным датчикам для трёхмерного распознавания лица. Процессор у устройств одинаковый, но ОЗУ больше у OnePlus 6 – 8 гигабайт. Соответственно, у этого смартфона лучше производительность.

Из «начинки» Xiaomi Mi 8 выделяют MIUI 10, что обеспечивает наличие дополнительных функций. Камера, согласно цифрам в спецификациях, качественнее у OnePlus 6. Ёмкость батарей средняя (3300-3400 мАч), так что ни один из смартфонов высочайшую автономность не продемонстрирует. Стоимость, если сравнивать цены в Китае, где Xiaomi Mi 8 только вышел, именно у него и лучше – ниже примерно на 80 долларов.


Ирина Летинская
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