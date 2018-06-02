В Сети представлены технические характеристики и цена безрамочного Nokia 5.1

Эту информацию обнародовали в Сети в преддверии официальной презентации смартфона, назначенной на июль текущего года. После завершения мероприятия в скором времени должна начаться продажа девайсов.

Компания провела обновления бюджетной линейки смартфонов, в которую входят Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1. В результате различных манипуляций электронные устройства получили соотношение сторон 18:9, при этом их дисплей представляет собой безрамочную вариацию. Инженеры оснастили смартфон сканером отпечатка пальцев, который расположен на задней части корпуса.

Кроме того, производители позаботились об установке динамика аудиотракта, датчика, отвечающего за приближение и селфи-камера и аккумулятора с мощностью в 2970 мАч. Nokia 5.1 оснащен разрешением 4K, при этом матрицей для экрана является IPS LCD.

Работа гаджет базируется на ОС Android 8.1 Oreo с объемом оперативной памяти, равной 2 ГБ и памяти на флеш-карте – 16 ГБ. Стоимость Nokia 5.1 будет варьироваться между 190 и 220 евро в зависимости от комплектации.

Пойда Анна