Microsoft может совершить одну из крупнейших покупок в истории

По сообщениям инсайдеров Microsoft готовится приобрести репозиторий открытых кодов GitHub. Эта сделка может стать одной из самых дорогостоящих для компании.

Судя по появившейся информации, сделка по приобретению веб-сервиса GitHub готовится около нескольких лет. На какое-то время о ней замолкали, но недавний уход исполнительного директора репозитория Криса Уонстрата вызвал новую волну обсуждений.

При последней оценке цена GitHub составляла около 2 миллиардов долларов. Но инсайдеры предполагают, что заплатить Microsoft придётся значительно больше – около 5 миллиардов. В случае успешного завершения, сделка может стать самой крупной в истории компании.

Покупка такого вида веб-сервиса выглядит несколько странно на общем фоне политики Microsoft, которая долгий период времени скрывала исходный код всех своих продуктов. Но за несколько последних лет это изменилось, и компания обнародовала исходные данные нескольких компонентов своих продуктов.

Павел Селивёрстов