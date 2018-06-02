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| | «Она почти живая»: Женщина заявила, что поссорилась с искусственным интеллектом

«Она почти живая»: Женщина заявила, что поссорилась с искусственным интеллектом

Сегодня, 16:04

Журналист одного из американских изданий пожаловалась на «умного» помощника, созданного при помощи искусственного интеллекта, с которым ей удалось буквально поссориться. Женщина уверяет, что эта ситуация – доказательство вреда технологий.

Исходя из её слов, женщина хотела обсудить детали публикации с главным редактором, который в свою очередь присоединил к их переписке ассистента по имени Эми, похожего на Google Duplex. Эми предложила женщине время, в которое редактор был свободен для переговоров. Позднее журналист самостоятельно связалась с начальством и обсудила вопросы. Но Эми настаивала, что нужно выбрать дату для встречи.

И дело заключалось не в ошибке программы ИИ. Всё это время журналист была уверена, что общается с реальным человеком (Эми не представилась) и отвечала ей согласно правилам деловой переписки, называя её имя и повторяя ключевое слово темы общения – «выбрать время». Этот «ключ» активировал Эми, которая раз за разом отправляла обновлённое расписание шефа журналисту, выводя из себя женщину. Когда журналист осознала, в чём была причина ссоры, то ужаснулась: «Она почти живая, ей не нужно представляться, она много знает и может потом навредить мне».


Елизавета Трюфель
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