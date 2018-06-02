Пользователи протестировали селфифон OFFO F7 с камерой в 25 Мп

25 мая в России стартовали продажи телефона OFFO F7, основное направление которого – селфи. Пользователи устройства с 25 Мп камерой устроили ему проверку, в результате которой выявили плюсы и минусы смартфона.

Селфифон обладает функцией AI SelfieTune 2.0, упрощающей качеством фотографий. Благодаря ей пользователь может ретушировать снимки непосредственно на момент съемки. Также можно добавить стикеры в готовую фотографию, после чего загрузить её в социальные сети. Функция заметно повышает качество съемки, как на улице, так и в помещениях. Пользователи отмечают, что автоматические настройки баланса белого подстраиваются под лицо в кадре, а не под общий фон.

Многие отмечают высокий уровень детализации при ярком освещении, а также низкий уровень шума. Ночная съемка также приглянулась пользователям, которые отмечают, что ручные настройки достаточно удобные. Панорамные снимки получаются без размытия и склеек, что поможет при фотографировании большого количества людей. Качество макросъемки отлично передаёт яркость, глубину снимков и границы мелких деталей.

Павел Селивёрстов