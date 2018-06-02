Корабли флота США оснастят новой противокорабельной ракетой NSM

Фирма Kongsberg из Норвегии займётся производством данного вида снарядов в рамках подписанного контракта, сумма которого составляет 14 миллионов долларов.

Корабли флота США в скором времени оснастят новой противокорабельной ракетой под названием NSM. Во время действия подписанного контракта с Минобороны США его сумма может подняться до 848 миллионов долларов, как указано в соглашении. Норвежская фирма сумела выиграть конкурс, опередив ряд американских компаний благодаря техническому превосходству своей ракеты.

Заметим, NSM (Naval Strike Missile) способна поражать морские судна на удалении более чем 180 километров, что составляет 100 морских миль. В данный момент корабли королевских ВМС Норвегии оснащены этими ракетами. Сроки поставки NSM в США в скором времени будут обсуждаться.

Александр Вест