Лучше чем Су-57: В Китае провели учения с истребителями-«невидимками»

Кроме инновационных самолётов J-20 с высоким уровнем скрытности в маневрах также поучаствовали J-10C и J-16.

В Китае успешно провели учения с задействованием истребителей-«невидимок». В учениях специалисты китайской Народно-освободительной армии занялись совершенствование боевых характеристик новейшего истребителя модели J-20, обладающего высоким уровнем скрытности, которая превышает таковой у легендарного российского Су-57. Новые модели истребителей J-10C и J-16 также были задействованы в учениях. В издании The National Interest эксперты сравнивали боевые характеристики J-20 и Су-57.

Аналитики посчитали, что Су-57 немного уступает своему китайскому «коллеге» в скрытности, однако, из-за двигателя AL-41F1 российский истребитель немного лучше - обладает гораздо большей маневренностью. В публикации также сказано, что скрытность j-20 достигается за счёт стелс-технологий, использованных в истребителях моделей F-35 и F-22.

Александр Вест