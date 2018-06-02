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| | Лучше чем Су-57: В Китае провели учения с истребителями-«невидимками»

Лучше чем Су-57: В Китае провели учения с истребителями-«невидимками»

Вчера, 21:20

Кроме инновационных самолётов J-20 с высоким уровнем скрытности в маневрах также поучаствовали J-10C и J-16.

В Китае успешно провели учения с задействованием истребителей-«невидимок». В учениях специалисты китайской Народно-освободительной армии занялись совершенствование боевых характеристик новейшего истребителя модели J-20, обладающего высоким уровнем скрытности, которая превышает таковой у легендарного российского Су-57. Новые модели истребителей J-10C и J-16 также были задействованы в учениях. В издании The National Interest эксперты сравнивали боевые характеристики J-20 и Су-57.

Аналитики посчитали, что Су-57 немного уступает своему китайскому «коллеге» в скрытности, однако, из-за двигателя AL-41F1 российский истребитель немного лучше - обладает гораздо большей маневренностью. В публикации также сказано, что скрытность j-20 достигается за счёт стелс-технологий, использованных в истребителях моделей F-35 и F-22.


Александр Вест
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