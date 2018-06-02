"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Сын Розы Сябитовой оказался очень похожим на сына Кожевниковой Недорожелатели раскритиковали близких Юлии Самойловой Еще Бузоляндию откроет: Бузову высмеяли в соцсетях из-за открытия ресторана Многие производители пропустят Московский автосалон-2018 Звезда Comedy Woman Елена Борщева поразила фанатов снимком в купальнике Оригинальная Borderlands выйдет на современных консолях Более 30% легковых автомобилей в России признали опасными Ученые рассказали, как диеты влияют на девочек-подростков Создатели огласили причину задержки выхода «Рика и Морти» Nissan готовится к старту продаж нового Kicks на базе Renault Duster Эксперты: Камера Xiaomi Mi 8 снимает лучше iPhone X Назван ТОП-7 автомобильных новинок июня для России
| | Новые эмоджи добавят в iOS 12

Новые эмоджи добавят в iOS 12

Сегодня, 07:39

На сайте Emojipedia была опубликована информация о новых эмоджи, которые появятся на устройствах от компании Apple до 2019 года. Среди них оказались такие варианты, как плавательная маска, белое редце и фламинго.

 Новые символы могут оказаться одним из нововведений мобильной операционной системы iOS 12. Сейчас неизвестно, какие именно из них будут добавлены на устройства. Однако пользователи Emojipedia уже сейчас голосуют за полюбившиеся им варианты, и на данный момент на первое место вышли фламинго и белое сердце. Всё может измениться до официальной презентации и финальных правок.

 Скорей всего новые эмоджи представят на пресс-релизе Apple, который состоится в середине этого лета. Не исключается и тот вариант, что для презентации будет организованно специальное мероприятие. В 2017 году компания представила новые символы на Всемирный день эмоджи. В противном случае пользователи смогут ознакомиться с нововведением в 2019 году, когда и будет запущена iOS 12.


Павел Селивёрстов
Новости по теме
Корпорация Microsoft ответит Apple на замену смайлика с оружием
Корпорация Microsoft ответит Apple на замену смайлика с оружием

Корпорация Microsoft планирует заменить эмоджи, символизирующий игрушечный пистолет, на изображение настоящего револьвера. Изображение будет сделано

Антипремии «Золотая малина» как худший фильм удостоился «Эмоджи»
Антипремии «Золотая малина» как худший фильм удостоился «Эмоджи»

3 марта организаторы популярной антипремии «Золотая малина» назвали ведущих номинантов, которые в текущем году провалились в сфере киноиндустрии. Победителем в

«Эмоджи фильм» был признан худшим фильмом года
«Эмоджи фильм» был признан худшим фильмом года

На номинации «Худший фильм года» за 2017 год, премию «Золотая малина» получила кинокартина «Эмоджи фильм».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости