Новые эмоджи добавят в iOS 12

На сайте Emojipedia была опубликована информация о новых эмоджи, которые появятся на устройствах от компании Apple до 2019 года. Среди них оказались такие варианты, как плавательная маска, белое редце и фламинго.

Новые символы могут оказаться одним из нововведений мобильной операционной системы iOS 12. Сейчас неизвестно, какие именно из них будут добавлены на устройства. Однако пользователи Emojipedia уже сейчас голосуют за полюбившиеся им варианты, и на данный момент на первое место вышли фламинго и белое сердце. Всё может измениться до официальной презентации и финальных правок.

Скорей всего новые эмоджи представят на пресс-релизе Apple, который состоится в середине этого лета. Не исключается и тот вариант, что для презентации будет организованно специальное мероприятие. В 2017 году компания представила новые символы на Всемирный день эмоджи. В противном случае пользователи смогут ознакомиться с нововведением в 2019 году, когда и будет запущена iOS 12.

Павел Селивёрстов