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| | В Роскачестве составили список лучших приложений родительского контроля

В Роскачестве составили список лучших приложений родительского контроля

Вчера, 22:54

Создание рейтинга приурочили к Международному дню защиты детей. Эксперты уверяют, что нет идеального приложения для контроля за детьми, однако есть несколько лучших.

В перечень попали одиннадцать лучших сервисов, которые работают на гаджетах, прошитых операционками от iOS и Android. Из них специалисты выделили самые эффективные.

На позицию в рейтинге влияло 24 критерия. 20 пунктов оценки касались функционала сервисов, еще четыре относились к безопасности. По итогам проверки в топ-3 вошли Kaspersky SafeKids, Kidslox, Mobile Fence Parental Control и интегрированный родительский контроль платформы iOS. Худшим из одиннадцати приложений оказался Screen Time. Программу подвел функционал на обеих платформах. Также аутсайдерами стали Norton Family parental control и встроенный родительский контроль для операционки Android.

При этом в Роскачестве добавили, что ни один из сервисов, попавших в список лучших приложений родительского контроля, не показал идеальных результатов. Заместитель главы надзорного органа Илья Лоевский пояснил, что результаты мониторинга помогут пользователям определиться с выбором сервиса, подходящего ему функционально и по параметрам безопасности.


Дарья Светозарова
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