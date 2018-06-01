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| | Эксперты рассказали о минусах Xiaomi Mi8

Эксперты рассказали о минусах Xiaomi Mi8

Вчера, 19:37

Xiaomi Mi8 отличается от большинства своих конкурентов относительно невысокой ценой. Эксперты считают, что именно стоимость является единственной положительной стороной смартфона.

Первым минусом устройства, который назвали эксперты, стали изменения удобства, которым ранее славилась Xiaomi. Компания представляла один, но сбалансированный смартфон, теперь были презентованы сразу три устройства. Одним из них является Mi8 Explorer Edition, который еще не поступил в продажу. Производители позиционировали его как одного из основных конкурентов iPhone X, однако эксперты считают, что у смартфона есть проблемы с расположением камеры, что может оказаться неудобным для пользователей.

Специалисты уверены, что компания проектировала устройство с учётом других брендов, а также особенностей собственных телефонов. Две других модели Xiaomi Mi8 схожи с другими смартфонами компании, так как в них использовано большинство предшествующих технологий, при этом они уступают им в производительности. Некоторые функции эксперты посчитали удобными, но сложными для использования. В пример они привели Bluetooth 5.0, с которым работает небольшое количество устройств.


Павел Селивёрстов
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