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| | Пользователи жалуются на работу поиска контактов в Gmail

Пользователи жалуются на работу поиска контактов в Gmail

Вчера, 18:33

Пользователи Gmail испытывают затруднения при работе с сервисом. Причиной этому стали автоматически появляющиеся старые адреса при попытке ввода новых.

 О проблемах с почтовым сервисом Google рассказали пользователи. Они жалуются на то, что при вводе имени в строку автоматически заполняются все остальные данные, хоть пользователю этого и не нужно. Проблема проявляется в тех случаях, когда адресат сменил фамилию из-за свадьбы или по другим причинам, а также просто сменил адрес проживания. Однако Gmail настырно предлагает уже устоявшиеся варианты.

Специалисты постарались рассказать о вариантах исправления данной проблемы. Они предлагают удалить все неактуальные на данный момент записи, владельцы которых изменили адрес или фамилию. Это потребует времени, однако может избавить от жалоб на почтовый сервис в дальнейшем. Также эксперты рекомендуют отключить автоматический ввод данных в настройках Gmail. Для этого необходимо выбрать пункт о самостоятельном заполнении во вкладке «Создать контакты для автозаполнения», при условии того, что все ненужные контакты были удалены.


Павел Селивёрстов
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