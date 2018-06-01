"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | Звуки смогли привести в негодность компьютеры и ноутбуки

Звуки смогли привести в негодность компьютеры и ноутбуки

Вчера, 17:31

Китайские и американские специалисты показали атаку, ликвидирующую носители при помощи звуковых волн.

Звук запускается как возле компьютера, так и из его динамика. Во втором случае аппарат убивает сам себя. Взяв управление в свои руки и запустив файл, внедренный на веб-странице, остается только начать обратный отсчет до финальной стадии. Последствия могут быть необратимыми, для этого звук необходимо воспроизводить всего около 45 секунд, далее техника перестает функционировать. Некоторые пытались держаться четыре минуты, но все же приходили в негодность. Попали под удар не сами жесткие диски, а их датчики.

Пострадали и операционные системы, зависавшие во время атаки. Исследование говорит о том, что акустическое вторжение далее может стать популярным для хакеров, способных освоить новинку в короткое время.


Никита Готский
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