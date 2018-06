Оригинальная Borderlands выйдет на современных консолях

Информация о присвоении сборнику классификации компьютерной версии появилась на портале Корейского игрового рейтингового агентства. Приложение должно выйти на PC, PS4 и Xbox One.

Недавно разработчики огорчили поклонников Borderlands новостью о том, что третья часть игры выйдет не до конца 2019 финансового года, а появится только в 2020 году. Глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд также объявил, что Borderlands 3 не будет презентована на Е3 2018. Но недавно фанатов обрадовали другой новостью. Корейское игровое рейтинговое агентство обнародовало сведения о присвоении Borderlands: Game of the Year Edition классификации компьютерной версии, что означает, что оригинальная игра выйдет на современных консолях, а точнее на PC, PS4 и Xbox One. Ожидается, что именно новую версию и представят разработчики на выставке Е3 2018.

Следует отметить, что ни 2K Games, ни студия Gearbox Software пока не дали никаких комментариев.

