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Оригинальная Borderlands выйдет на современных консолях

Сегодня, 06:20

Информация о присвоении сборнику классификации компьютерной версии появилась на портале Корейского игрового рейтингового агентства. Приложение должно выйти на PC, PS4 и Xbox One.

Недавно разработчики огорчили поклонников Borderlands новостью о том, что третья часть игры выйдет не до конца 2019 финансового года, а появится только в 2020 году. Глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд также объявил, что Borderlands 3 не будет презентована на Е3 2018. Но недавно фанатов обрадовали другой новостью. Корейское игровое рейтинговое агентство обнародовало сведения о присвоении Borderlands: Game of the Year Edition классификации компьютерной версии, что означает, что оригинальная игра выйдет на современных консолях, а точнее на PC, PS4 и Xbox One. Ожидается, что именно новую версию и представят разработчики на выставке Е3 2018.

Следует отметить, что ни 2K Games, ни студия Gearbox Software пока не дали никаких комментариев.


Виктория Озерова
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