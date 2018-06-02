Эксперты: Камера Xiaomi Mi 8 снимает лучше iPhone X

По мнению специалистов, Xiaomi Mi 8 является одним из лучших в мире камерофонов. Устройство, по мнению экспертов, снимает не хуже, чем Samsung Galaxy S9+, и лучше, чем iPhone X.

Специалисты «DxOMark» протестировали камеры нового флагмана Xiaomi Mi 8 и результатами исследования поделились с пользователями Сети. Эксперты считают, что Камера Xiaomi Mi 8 снимает лучше, чем камера популярного iPhone X. Они отметили, что камера флагманского смартфона отлично справляется со своими задачами при недостаточной освещенности. Кроме того, специалисты отметили, что устройство имеет качественный автофокус, а также высокую цветопередачу. Камера Xiaomi Mi 8 отличается широким захватом деталей и текстур.

В итоге при тестировании гаджет набрал 105 баллов за фото и 88 баллов за видеосъемку. Возможности камеры оценены экспертами в 99 очков. По результатам исследования Mi 8 оказался на пятой строчке. Лучшей камерой в мире обладает Huawei P20 Pro. За ним идут Huawei P20, HTC U12+, Galaxy S9+.

Мирослава Донцова