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| | Эксперт рассказал, почему Galaxy S9 ещё долго будут покупать

Эксперт рассказал, почему Galaxy S9 ещё долго будут покупать

Сегодня, 21:27
Специалисты в области технологий спорят о том, как создать идеальный гаджет по приемлемой цене. Однако практика показывает, что пользователей в смартфонах привлекает одна функция, которой обладает Galaxy S9.

Эксперт рассказал, почему Galaxy S9 ещё долго будут покупать

 

Разработчики Samsung поработали на совесть, создавая флагман. Они изначально рассказали, чем привлекут покупателей. Предшественник «девятки» - S8 пришёлся многим пользователям по вкусу настолько, что они отказались менять его на новинку. Но в Samsung выполнили обещание и создали революционно новую камеру. Именно она, вкупе с другими особенными характеристиками, будет долго будоражить сознание потребителей.

Эксперт рассказал, почему Galaxy S9 ещё долго будут покупать

 

И будоражиться есть чем. Во-первых, переменная диафрагма, который обладают профессиональные объективы, «оживляет» изображение и точно расставляет все спорные акценты в фото настолько, что простой снимок кажется плодом многочасовой работы корректора. Следующее – Super Slow-Mo, который нахваливают даже владельцы конкурентных моделей. Особым пунктом новейшей камеры стал собственный накопитель, который существует автономно от основного. Также менее профессионально подкованные пользователи отмечают скорость процессора и чарующий внешний вид телефона.
Елизавета Трюфель
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