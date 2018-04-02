Эксперт рассказал, почему Galaxy S9 ещё долго будут покупать

Специалисты в области технологий спорят о том, как создать идеальный гаджет по приемлемой цене. Однако практика показывает, что пользователей в смартфонах привлекает одна функция, которой обладает Galaxy S9.

Разработчики Samsung поработали на совесть, создавая флагман. Они изначально рассказали, чем привлекут покупателей. Предшественник «девятки» - S8 пришёлся многим пользователям по вкусу настолько, что они отказались менять его на новинку. Но в Samsung выполнили обещание и создали революционно новую камеру. Именно она, вкупе с другими особенными характеристиками, будет долго будоражить сознание потребителей.

Елизавета Трюфель

И будоражиться есть чем. Во-первых, переменная диафрагма, который обладают профессиональные объективы, «оживляет» изображение и точно расставляет все спорные акценты в фото настолько, что простой снимок кажется плодом многочасовой работы корректора. Следующее – Super Slow-Mo, который нахваливают даже владельцы конкурентных моделей. Особым пунктом новейшей камеры стал собственный накопитель, который существует автономно от основного. Также менее профессионально подкованные пользователи отмечают скорость процессора и чарующий внешний вид телефона.