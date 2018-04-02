Цена на Huawei P20 и P20 Pro с тройной камерой в РФ оказалась самой низкой

Российские ритейлеры обнародовали цены на Huawei P20 и P20 Pro. Покупатели из РФ смогут приобрести гаджеты намного дешевле, чем поклонники продукции из Европы.

Виктория Озерова

Недавно Huawei презентовала новые гаджеты. Главным из них стал Huawei P20 Pro с 6,1-дюймовым экраном, тройной основной камерой на 40, 8 и 20 Мп и фронтальной в 24 Мп, процессором Kirin 970, сканером отпечатка пальцев и функцией быстрой зарядки. Гаджет получил 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Сегодня стало известно, что российские покупатели смогут приобрести его за 55 тысяч рулей, что на 10 тысяч дешевле, чем в Европе, где цена на девайс составляет 890 евро.Также российские ритейлеры обнародовали цену на Huawei P20, гаджет с 5,8-дюймовым экраном и процессором Kirin 970. Его стоимость в РФ также ниже, чем в Европе, - 45 тысяч рублей против 650 евро (46 тысяч рублей).