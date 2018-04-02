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| | Snapchat целый день издевался над Facebook при помощи русского бот-фильтра

Snapchat целый день издевался над Facebook при помощи русского бот-фильтра

Сегодня, 20:10
Snapchat не оставляет традицию и каждое 1 апреля «троллит» своих конкурентов. Делают это разработчики с целью проучить бесстыжих конкурентов. Об этом рассказывает «Версия Инфо».

Snapchat целый день издевался над Facebook при помощи русского бот-фильтра

 

Продолжая прошлогоднюю серию розыгрышей, Snapchat отвечает своим главным конкурентам воровством на воровство. Так в 2018 году в Snapchat поиздевались над Facebook, которую всегда уличали в воровстве своих уникальных «фишек». На это первое апреля Snapchat взяли старый бот-фильтр Facebook и запустили его для пользователей в забавном виде.

Snapchat целый день издевался над Facebook при помощи русского бот-фильтра

 

Этот бот-фильтр Facebook использует для создания русских ботов, которые «лайкают» чужие записи. Snapchat добавила к этим «людям» пару персонажей. На протяжении 1 апреля «лайкнуть» пост могла «твоя мама» и «бот». Притом весь текст был написан корявой кириллицей. Таким решением молодёжный Snapchat «протроллил» не только привычку Facebook воровать, но и преимущественно очень взрослую аудиторию платформы.
Елизавета Трюфель
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