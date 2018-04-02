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| | Владельцы устройств Apple дали оценку обновлению iOS 11.3

Владельцы устройств Apple дали оценку обновлению iOS 11.3

Сегодня, 18:39
Владельцы девайсов от Apple прокомментировали обновление операционной системы до iOS 11.3. Данное обновление привело к ощутимым изменениям в производительности устройств.

Владельцы устройств Apple дали оценку обновлению iOS 11.3

 

Большинство пользователей после обновления до iOS 11.3 обратили внимание на повышенную производительность преобладающего числа совместимых устройств, тем более это отмечается вне зависимости от степени износа аккумулятора. В частности, скачок быстродействия был даже у тех устройств Apple, которые появились два-три года назад. Пользователями, которые пользуются iPhone SE, iPhone и iPhone 7 были адресованы благодарности и удовлетворенности данным обновлением.

Помимо этого, об улучшении работы высказались и владельцы iPad, выпущенных в 2017 году. Обновление дало заметный прирост работы планшетам. Базовые задачи планшета выполняются теперь намного быстрее.
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