Владельцы устройств Apple дали оценку обновлению iOS 11.3

Владельцы девайсов от Apple прокомментировали обновление операционной системы до iOS 11.3. Данное обновление привело к ощутимым изменениям в производительности устройств.

Большинство пользователей после обновления до iOS 11.3 обратили внимание на повышенную производительность преобладающего числа совместимых устройств, тем более это отмечается вне зависимости от степени износа аккумулятора. В частности, скачок быстродействия был даже у тех устройств Apple, которые появились два-три года назад. Пользователями, которые пользуются iPhone SE, iPhone и iPhone 7 были адресованы благодарности и удовлетворенности данным обновлением.Помимо этого, об улучшении работы высказались и владельцы iPad, выпущенных в 2017 году. Обновление дало заметный прирост работы планшетам. Базовые задачи планшета выполняются теперь намного быстрее.