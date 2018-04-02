Российское приложение бьет рекорды скачиваний в App Store и Google Play

На популярных сервисах App Store и Google Play новая российская игра взяла верх популярности. Приложение называется «Клевер». Скачивание превысило более 1,5 млн раз. Отметим, что программа установила новый российский рекорд по скачиванию за сутки.

Известно, что проект основан Иваном Ургантом и помощниками «ВКонтакте». Игра-викторина стала настоящим хитом среди современных пользователей. Приложение скачали более 1,5 млн юзеров, благодаря этому новинка возглавляет российские чарты на интернет-порталах App Store и Google Play.Стоит отметить, что «Клевер» установил новый рекорд по скачиваниям за сутки. Главный козырь игры – реальные денежные призы. Известно, что с 14 марта приложение успело раздать порядка 738 000 руб. Разработчики сообщают, что для получения выигрыша, игрок должен в прямом эфире ответить верно на 12 вопросов.