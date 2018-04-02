Бывший топ-менеджер Microsoft объяснил причину провала Windows Phone

Ранее работавшим сотрудником в Microsoft были найдены виновные в крахе мобильной операционной системы. Windows Phone так и не обрел популярность у операторов и производителей.

Windows Phone как проекта больше нет, от нее отказались как операторы, так и сами разработчики. Windows Phone держался исключительно на разработчиках, но поддерживать проект они не стали.Брендон Уотсон, который занимал ранее пост топ-менеджера в Microsoft, объяснил, что низкая популярность операционной системы связана с операторами мобильной связи, не поддержавших Windows смартфоны, и с нежеланием производителями сотрудничать с Microsoft. В частности, у Windows phone отсутствовали нормальные приложения.Провал, помимо этого, связан с нерасторопностью Microsoft относительно обновлений приложений. К примеру, Skype на смартфонах с ОС Android обновлялся куда чаще, чем на Windows Phone.