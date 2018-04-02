Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон

Представители компании Nokia заявили о том, что они планируют перезапустить еще один ретро-телефон, который был презентован еще в 1994 году и стал одним из наиболее культовых устройств того времени. Как сообщается, «вторую жизнь» дадут телефону Nokia 2010.

Николай Офицеров

Согласно информации из источников, поглотившая Nokia китайская компания HMD Global вдохновилась успехами Nokia 3310, а потому поняла, что выпуск в новом виде ретро-устройств может стать для них настоящей «фишкой». Некоторые пользователи нередко обвиняют компанию в игре на чувствах фанатов техники Nokia, но это не мешает компании продавать тысячи устройств по всему миру.Возрождение Nokia 2010 планируется по случают скорого 25-летия гаджета. В продаже появится его обновленная версия, которая будет работать на Android. Гаджет на прилавках магазинов появится уже в следующем году. Он будет оснащен, в отличие от своего «старшего брата», цветным дисплеем и полноценной поддержкой LTE-сетей.Выпускать ретро-телефон будут в развивающихся странах Азии, Африки и Китая. Исходя из того, что российские пользователи также «неровно дышат» к ретро-моделям телефонов, гаджет также ожидают и на полках отечественных ритейлеров.