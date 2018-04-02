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| | Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон

Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон

Сегодня, 16:53
Представители компании Nokia заявили о том, что они планируют перезапустить еще один ретро-телефон, который был презентован еще в 1994 году и стал одним из наиболее культовых устройств того времени. Как сообщается, «вторую жизнь» дадут телефону Nokia 2010.

Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон

 

Согласно информации из источников, поглотившая Nokia китайская компания HMD Global вдохновилась успехами Nokia 3310, а потому поняла, что выпуск в новом виде ретро-устройств может стать для них настоящей «фишкой». Некоторые пользователи нередко обвиняют компанию в игре на чувствах фанатов техники Nokia, но это не мешает компании продавать тысячи устройств по всему миру.

Возрождение Nokia 2010 планируется по случают скорого 25-летия гаджета. В продаже появится его обновленная версия, которая будет работать на Android. Гаджет на прилавках магазинов появится уже в следующем году. Он будет оснащен, в отличие от своего «старшего брата», цветным дисплеем и полноценной поддержкой LTE-сетей.

Выпускать ретро-телефон будут в развивающихся странах Азии, Африки и Китая. Исходя из того, что российские пользователи также «неровно дышат» к ретро-моделям телефонов, гаджет также ожидают и на полках отечественных ритейлеров.
Николай Офицеров
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