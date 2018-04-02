Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон

Согласно информации из источников, поглотившая Nokia китайская компания HMD Global вдохновилась успехами Nokia 3310, а потому поняла, что выпуск в новом виде ретро-устройств может стать для них настоящей «фишкой». Некоторые пользователи нередко обвиняют компанию в игре на чувствах фанатов техники Nokia, но это не мешает компании продавать тысячи устройств по всему миру.
Возрождение Nokia 2010 планируется по случают скорого 25-летия гаджета. В продаже появится его обновленная версия, которая будет работать на Android. Гаджет на прилавках магазинов появится уже в следующем году. Он будет оснащен, в отличие от своего «старшего брата», цветным дисплеем и полноценной поддержкой LTE-сетей.
Выпускать ретро-телефон будут в развивающихся странах Азии, Африки и Китая. Исходя из того, что российские пользователи также «неровно дышат» к ретро-моделям телефонов, гаджет также ожидают и на полках отечественных ритейлеров.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях