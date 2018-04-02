Samsung выпустил ноутбуки Notebook 3 и 5

Южнокорейский производитель Samsung выпустил новые ноутбуки Notebook 3 и 5. Гаджеты выйдут с дизайном «без винтов».

Никита Готский

Третья версия ноутбука от Samsung предлагается клиентам с диагональю 15 и 14 дюймов в четырех разных цветах. Notebook 5 устройство с 15-дюймовым дисплеем в металлическом корпусе титанового цвета. В основу двух моделей легли четырехядерные процессоры Intel Core, оперативная память DDR4, графика Nvidia MX150 и двойные флэш-накопители SSD+HDD.Ноутбуки от Samsung комплектуются жестким диском и твердотелым накопителями. Оснащение порадует веб-камерой и беспроводным интернетом Wi-Fi. Внедрен в ноутбук и аккумулятор на 43 Втч. Новинки появятся в апреле в Корее, а во втором квартале и в других точках земного шара, включая страны Южной Америки и Азии.