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| | Samsung выпустил ноутбуки Notebook 3 и 5

Samsung выпустил ноутбуки Notebook 3 и 5

Сегодня, 16:52
Южнокорейский производитель Samsung выпустил новые ноутбуки Notebook 3 и 5. Гаджеты выйдут с дизайном «без винтов».

Samsung выпустил ноутбуки Notebook 3 и 5

 

Третья версия ноутбука от Samsung предлагается клиентам с диагональю 15 и 14 дюймов в четырех разных цветах. Notebook 5 устройство с 15-дюймовым дисплеем в металлическом корпусе титанового цвета. В основу двух моделей легли четырехядерные процессоры Intel Core, оперативная память DDR4, графика Nvidia MX150 и двойные флэш-накопители SSD+HDD.

Ноутбуки от Samsung комплектуются жестким диском и твердотелым накопителями. Оснащение порадует веб-камерой и беспроводным интернетом Wi-Fi. Внедрен в ноутбук и аккумулятор на 43 Втч. Новинки появятся в апреле в Корее, а во втором квартале и в других точках земного шара, включая страны Южной Америки и Азии.
Никита Готский
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