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| | В Сети появилась Nokia 9 с тройной камерой на 41 Мп

В Сети появилась Nokia 9 с тройной камерой на 41 Мп

Сегодня, 16:50
В Сети появились данные о том, что в новом смартфоне Nokia 9 будет тройная камера на 41 Мп. Анонс новинки должен произойти в конце 2018 года.

В Сети появилась Nokia 9 с тройной камерой на 41 Мп

 

В Сети обсуждается информация про новинку Nokia 9, которую готовят к выпуску на рынок уже в конце этого года. Пользователей особенно удивляют характеристики смартфона, а именно три камеры, которые смогут снимать в разрешении 41 Мп.

Тройная камера будет размещена разработчиками на задней панели устройства. Кроме стандартных характеристик и возможностей, камера смартфона сможет сделать снимки с размытием заднего фона, есть функционал для стабилизации фото и применения четырехкратного зума. Также присутствует двойная вспышка с определенными сенсорами.

Неизвестно будет ли в смартфоне сканер отпечатков пальцев, но известно, что работать гаджет будет на последней версии Android. Кроме того, в представленном устройстве экран составит более 6 дюймов, а процессором станет Snapdragon 845. ОЗУ Nokia 9 будет представлено в 9 Гб с возможностью расширения до 256 Гб.
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