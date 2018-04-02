В Сети появилась Nokia 9 с тройной камерой на 41 Мп

В Сети появились данные о том, что в новом смартфоне Nokia 9 будет тройная камера на 41 Мп. Анонс новинки должен произойти в конце 2018 года.

В Сети обсуждается информация про новинку Nokia 9, которую готовят к выпуску на рынок уже в конце этого года. Пользователей особенно удивляют характеристики смартфона, а именно три камеры, которые смогут снимать в разрешении 41 Мп.Тройная камера будет размещена разработчиками на задней панели устройства. Кроме стандартных характеристик и возможностей, камера смартфона сможет сделать снимки с размытием заднего фона, есть функционал для стабилизации фото и применения четырехкратного зума. Также присутствует двойная вспышка с определенными сенсорами.Неизвестно будет ли в смартфоне сканер отпечатков пальцев, но известно, что работать гаджет будет на последней версии Android. Кроме того, в представленном устройстве экран составит более 6 дюймов, а процессором станет Snapdragon 845. ОЗУ Nokia 9 будет представлено в 9 Гб с возможностью расширения до 256 Гб.