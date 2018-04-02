Google разрабатывает бюджетный смартфон Pixel на Android Oreo

Вот уже несколько лет Google выпускает на рынок только дорогие смартфоны. Теперь же корпорация решила порадовать поклонников своей продукции и создать бюджетный Pixel на Android Oreo.

Виктория Озерова

В СМИ появилась информация о новом проекте Google. Им, по сведениям источника, станет недорогой смартфон Pixel. Новинка может выйти уже в середине лета текущего года и будет ориентирована на те страны, в которых продукция Google не пользуется большой популярностью из-за ценовой категории, например, Индию. Никаких данных о технических характеристиках нового гаджета пока нет. Предполагается, что программное обеспечение бюджетного Pixel будет такое же, как и у остальных моделей, но «железо» будет хуже. Работать девайс будет под управлением Android Oreo.Уточняется, что цена новинки не будет превышать 350 долларов, то есть 20 тысяч рублей. Эксперты уверены, что благодаря цене успех гаджету обеспечен.