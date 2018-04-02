Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Плохая примета: Пропуск предшествовал гибели Юрия Гагарина В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера В Сети появился архивный снимок Сергея Лазарева подростковых времён Snapchat разыграл своих пользователей в День дурака Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон Малкин заработал удаление во время матча НХЛ и повздорил с Кузнецовым Google разрабатывает бюджетный смартфон Pixel на Android Oreo Ученый «тренд»: Может ли Венера быть обитаемой? Лену Миро заподозрили в фашистских взглядах из-за неприязни к чеченцам На детском празднике в Ярославле побили «Дарта Вейдера» «Урод с губами»: Наталью Штурм назвали актрисой дешёвого порно Тюменцы занимаются физкультурой на пешеходном переходе
| | Google разрабатывает бюджетный смартфон Pixel на Android Oreo

Google разрабатывает бюджетный смартфон Pixel на Android Oreo

Сегодня, 16:25
Вот уже несколько лет Google выпускает на рынок только дорогие смартфоны. Теперь же корпорация решила порадовать поклонников своей продукции и создать бюджетный Pixel на Android Oreo.

Google разрабатывает бюджетный смартфон Pixel на Android Oreo

 

В СМИ появилась информация о новом проекте Google. Им, по сведениям источника, станет недорогой смартфон Pixel. Новинка может выйти уже в середине лета текущего года и будет ориентирована на те страны, в которых продукция Google не пользуется большой популярностью из-за ценовой категории, например, Индию. Никаких данных о технических характеристиках нового гаджета пока нет. Предполагается, что программное обеспечение бюджетного Pixel будет такое же, как и у остальных моделей, но «железо» будет хуже. Работать девайс будет под управлением Android Oreo.

Уточняется, что цена новинки не будет превышать 350 долларов, то есть 20 тысяч рублей. Эксперты уверены, что благодаря цене успех гаджету обеспечен.
Виктория Озерова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Samsung объявила официальную дату выхода Android 8.0 Oreo
Samsung объявила официальную дату выхода Android 8.0 Oreo

Представители компании-производителя Samsung объявили официальную дату выхода OC Android 8.0 Oreo. Отметим, что новые модели популярных смартфонов уже

Смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL представят публике 4 октября
Смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL представят публике 4 октября

Смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL представят публике 4 октября. Такая информация была обнародована на бигборде, вчера появившемся в Бостоне. Несмотря на

Корпорация Google готовит Android-планшет Pixel C
Корпорация Google готовит Android-планшет Pixel C

Специалисты корпорации Google занимаются подготовкой планшета Pixel C, который будет работать под управлением ОС Android. Этот гаджет может стать первым для

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости