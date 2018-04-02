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| | Миллионы жителей в США остались без связи из-за бага в системе телефонной связи

Миллионы жителей в США остались без связи из-за бага в системе телефонной связи

Сегодня, 14:26
Сотрудник, сам того не подозревая, совершил ошибку, в результате чего обрушилась связь телефонной компании Level 3 Communications.

Миллионы жителей в США остались без связи из-за бага в системе телефонной связи

 

Сотрудник заблокировал входящие звонки с номеров, которые были связаны с вредоносной активностью, заполняя строки для номеров. Однако служащий сделал ошибку из-за того, что оставил одно из полей пустым. Программное обеспечение не игнорировало незаполненные поля, расценивая их как символ подстановки. После чего сеть Level 3 стала блокировать все звонки.

Последствия были ужасные, 84 минуты никто не мог дозвониться из-за блокировки входящих звонков. Всего заблокировалось 111 миллионов звонков. Помимо этого, 15 людей не смогли совершить звонок в службу спасения.

FCC назвала этот сбой крупнейшим за все время работы телефонной связи в США. Со стороны FCC было также отмечена оперативность оповещений об ошибках Level 3. Это дало возможность исправить баг за 4 минуты. Как утверждает компания, они еще не встречалась с такими проблемами.
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