В РФ заработает программа trade-in для iPad

В России впервые начнет работать программа trade-in для iPad. Воплотят замену старых гаджетов на новые российские ритейлеры совместно с американским предприятием Belmont.

Виктория Озерова

К выходу новой модели планшета от Apple в РФ стартует схема обмена старых iPad на новые. Trade-in предполагает покупку нового девайса со скидкой за старый. Осуществить замену можно будет в магазинах «М.Видео», re:Store, Cstore. Они будут принимать гаджеты от iPad 2 и iPad mini первого поколения. Понижение цены на новый девайс может составить до 35-40 процентов в зависимости от года выпуска и технического состояния гаджета. Так в «М.Видео» бонусы для покупки могут составить от 1,5 до почти 10 тысяч рублей. В некоторых магазинах клиенты смогут поменять старый iPad и на другие гаджеты от Apple - MacBook, iMac и iPhone.Воплощать программу будут российские торговые предприятия совместно с Belmont. Также в РФ стартовал предзаказ на новый iPad, презентованный 27 марта.