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| | ZTE представит игровой смартфон с вентиляторным охлаждением

ZTE представит игровой смартфон с вентиляторным охлаждением

Сегодня, 13:04
Китайцы не планируют уступать в гонке смартфонов, а потому уже сейчас прорабатывают девайсы для несколько новой ниши на рынке мобильных устройств - игровые гаджеты, которые работают на базе Android.

ZTE представит игровой смартфон с вентиляторным охлаждением

 

Комания Razer уже сейчас продает геймерские смартфоны, а компания Xiaomi заходит в игру со своим мощным Black Shark. Теперь же в дело вступает еще одна компания, имеющая на китайском рынке серьезную роль - ZTE. Пользователей ожидает некий смартфон под названием Nubia, который ориентирован именно на геймерское сообщество.

Разработчики признаются в том, что поклонников игр ожидает весьма необычное устройство, которое будет отличаться от гаджетов Xiaomi и Razer. Все дело в том, что девайс получит инновационное охлаждение с помощью вентиляторов-кулеров, которые позволят избежать перегревов устройства во время игры.

Аппарат с вентиляторами фирма ZTE впервые показывала еще в ходе MWС 2018. Данные кулеры позволят отладить девайс таким образом, что управление потоками воздуха будет осуществляться под корпусом устройства. Пока что китайцы дату выхода телефона и его ценник не оглашают, но поклонники уверены, что уже в ближайшее время должны появится первые данные о девайсе.
Николай Офицеров
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