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| | OnePlus объявила о создании своей криптовалюты

OnePlus объявила о создании своей криптовалюты

Сегодня, 11:19
У компании OnePlus стоит задача создать собственную криптовалюту. К этому решению подтолкнула низкая популярность смартфонов на мировом рынке.

OnePlus объявила о создании своей криптовалюты

 

Компания из Китая известна производством смартфонов средней категории сложности. Однако девайсы не имеют большого спроса во всех странах мира. В YouTube пиар-менеджеры компании разместили 26-секундный ролик, который получил наименование «Грядут перемены». В сюжете идет речь о создании новой криптовалюты.

Как утверждает Карл Пей, проект в ближайшее время может быть реализован. Эксперты скептически относятся к этой идее, так как проект достаточно рискован.

Компании всё же стоит взглянуть на другую сторону монеты. Если произойдет провал, то его можно будет сравнить с проектом Gems, который сулил быть многообещающим, но так и не стал востребованным. Поэтому китайской компании придется изучать все нюансы этой ниши.
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