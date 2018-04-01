Компания T-Mobile продемонстрировала удивительный гибрид смартфона и кроссовок

Компания T-Mobile решила представить необычные смарт-кроссовки. Разработчики уверены, что инновация может заменить использование других современных девайсов. Оператор связи презентовал способности смарт-обуви в видеоролике на YouTube-канале.

Новинка выглядит как самые обычные кроссовки. Но у них есть секрет. Благодаря размеру обуви, создатели смогли вставить в один из кроссовок мощнейшие динамики, а на подошве другого – поместить дисплей, который невозможно поцарапать или механически повредить.Кроме того, на ступнях расположен фитнес-трекер, для подсчета шагов. Устройство имеет защиту от пыли, грязи и воды. Технология NFC позволяет осуществлять обмен контактами.Более того, революционная обувь может похвастаться также наличием голосового помощника по имени Джон Леже. Джон основан на ИИ. Для того, чтобы активизировать голосовой помощник нужно произнести "Hey Sidekicks". ИИ, например, может предупредить носителя чудо-обуви о «контакте» с экскрементами животных.

Татьяна Преображенская

Шнурки у смарт-кроссах также необычные: их можно использовать как наушники. Известно, что Sidekicks будет реализироватся вместе с тарифным планом T-Mobile ONE. Когда можно будет приобрести «умные» кроссовки не сообщают.